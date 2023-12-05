Galatasaray'da, Adana Demirspor maçı hazırlıkları başladı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Adana Demirspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Adana Demirspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, bire bir oyun ve topa sahip olma çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 11.00’de yapacağı idmanla Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.