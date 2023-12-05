Galatasaray'da, Adana Demirspor maçı hazırlıkları başladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Adana Demirspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Galatasaray'da, Adana Demirspor maçı hazırlıkları başladı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Adana Demirspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, bire bir oyun ve topa sahip olma çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 11.00’de yapacağı idmanla Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.