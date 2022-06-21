Galatasaray'da Domenec Torrent dönemi 158 gün sürdü

Galatasaray'ın yollarını ayırdığı Teknik Direktör Domenec Torrent, sarı-kırmızılıların başında 158 gün kaldı. Torrent çıktığı 20 resmi maçta 7 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 5 beraberlik aldı.

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  • 21.06.2022 20:24
  • Güncelleme: 22.06.2022 08:05
Galatasaray'da Domenec Torrent dönemi 158 gün sürdü
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SHA Silivri Haber Ajansı - Editör

Galatasaray’ın yollarını ayırdığı Teknik Direktör Domenec Torrent, sarı-kırmızılıların başında 158 gün kaldı. Torrent çıktığı 20 resmi maçta 7 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 5 beraberlik aldı.

Galatasaray, Teknik Direktör Domenec Torrent ile yollarını ayırdı. Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili açıklamada, "Teknik Direktör Domnec Torrent Font ile yardımcıları Jordi Gris Vila, Jordi Guerrero Costa, Julian Jimenez Serrano ve Ricard Segarra Aragay’ın sözleşmeleri Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. tarafından feshedilmiştir" denildi.

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Teknik Direktör Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından İspanyol çalıştırıcı, 14 Ocak 2022 tarihinde sarı-kırmızılıların başına geçti. 158 gün görevde kalan Domenec Torrent, bu sürede 18 Süper Lig, 2 de UEFA Avrupa Ligi maçı olmak üzere 20 resmi karşılaşmaya çıktı. Galatasaray söz konusu müsabakalarda 7 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 5 beraberlik aldı.

Süper Lig’de 25 puan toplayan Torrent, 1.3 puan ortalaması tutturdu ve ligi 13. sırada tamamladı.

59 yaşındaki teknik direktör, Galatasaray’ın başında 2 derbiye çıktı. Bu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar sahasında Beşiktaş’ı 2-1 yenerken, Fenerbahçe’ye de deplasmanda 2-0 mağlup oldu.

Torrent döneminde Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 Turu’nda oynadıkları Barcelona ile deplasmanda 0-0 berabere kalırken, İstanbul’da da 2-1 mağlup olarak elendi.

İHA

Editör
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