Galatasaray'da tek değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, son oynadıkları Fatih Karagümrük maçının 11'ine göre Fenerbahçe derbisinde tek değişiklik yaptı.

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  • 10.04.2022 20:35
  • Güncelleme: 10.04.2022 21:50
Galatasaray'da tek değişiklik
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, son oynadıkları Fatih Karagümrük maçının 11’ine göre Fenerbahçe derbisinde tek değişiklik yaptı.

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent son oynadıkları Fatih Karagümrük maçının 11’ine göre sarı-lacivertliler karşısında tek değişiklik yaptı. Torrent, sağ bekte Ömer Bayram’ın yerine Omar Elabdellaoui’ye görev verdi. Sahaya kaptan olarak ise Fernando Muslera çıktı.

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Kerem Aktürkoğlu 11’de

Galatasaray’da geçtiğimiz hafta Fatih Karagümrük maçında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nun durumu maç saatinde belli olacaktı. Hafta içinde tedavisine devam edilen ve son antrenmanlarda takımla da çalışan Kerem, Kadıköy’de derbide 11’de başladı.

Galatasaray’da ayrıca sakatlıkları bulunan Sofiane Feghouli ile Mustafa Muhammed ise derbinin kadrosunda yer almadı.

Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde Fernando Muslera, Omar Elabdellaoui, Victor Nelsson, Marcao, Patrick van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Cicaldau Ryan Babel, Kerem Aktürkoğlu ve Bafetimbi Gomis 11’i ile başladı.

Yedeklerde ise Inaki Pena, İsmail Çipe, Erick Pulgar, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Emre Kılınç, Arda Turan, Halil Dervişoğlu, Semih Kaya ve Sacha Boey yedeklerde bekledi.

İHA

SHA-Y
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