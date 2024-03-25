Galatasaray, hazırlıklarını Belek'te sürdürdü

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün Belek'te yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, hazırlıklarını Belek'te sürdürdü
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün Belek’te yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, milli arada Antalya Belek’te kampa girerek hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılarda dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma ve ikiye iki oyun çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.

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Galatasaray, yarın saat 17.15’te yapacağı idmanla Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.