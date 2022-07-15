Galatasaray'ın, Eurocup Women'da rakipleri belli oldu

FIBA Eurocup Women 2022-2023 normal sezonunda Galatasaray, C Grubu’nda Piestanske Cajky ve InvestIn TheWest Enea Gorzow ile eşleşti. Sarı-kırmızılıların son rakibi ise Eleftheria Moschatou-Slavia Banska Bystrica karşılaşmasının galibi olacak.

FIBA Eurocup Women 2022-2023 normal sezonu grup kura çekimi Almanya’da gerçekleşti. C grubunda yer alan Galatasaray’ın rakipleri Piestanske Cajky (SVK) ve InvestIn TheWest Enea Gorzow (POL) oldu. Gruptaki son takım ise Eleftheria Moschatou (GRE) ve Slavia Banska Bystrica (SVK) mücadelesinin galibi olacak.

Eurocup’taki diğer Türk takımlarından OGM Ormanspor D, Nesibe Aydın ve Bursa Büyükşehir Belediye E grubunda yer aldı.

Hatay Büyükşehir Belediye, Dafni Agiou Dimitriou’yla play-off müsabakasında karşı karşıya gelecek. Ayrıca bu sezon Euroleague’de play-off oynayacak olan Botaş da, karşılaşma sonuçlarına göre Eurocup’ta yer alması halinde Hatay ile B grubunda kendine bulunacak.