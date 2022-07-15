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Galatasaray'ın, Eurocup Women'da rakipleri belli oldu

FIBA Eurocup Women 2022-2023 normal sezonunda Galatasaray, C Grubu'nda Piestanske Cajky ve InvestIn TheWest Enea Gorzow ile eşleşti. Sarı-kırmızılıların son rakibi ise Eleftheria Moschatou-Slavia Banska Bystrica karşılaşmasının galibi olacak.

Galatasaray'ın, Eurocup Women'da rakipleri belli oldu
Editör
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FIBA Eurocup Women 2022-2023 normal sezonunda Galatasaray, C Grubu’nda Piestanske Cajky ve InvestIn TheWest Enea Gorzow ile eşleşti. Sarı-kırmızılıların son rakibi ise Eleftheria Moschatou-Slavia Banska Bystrica karşılaşmasının galibi olacak.

FIBA Eurocup Women 2022-2023 normal sezonu grup kura çekimi Almanya’da gerçekleşti. C grubunda yer alan Galatasaray’ın rakipleri Piestanske Cajky (SVK) ve InvestIn TheWest Enea Gorzow (POL) oldu. Gruptaki son takım ise Eleftheria Moschatou (GRE) ve Slavia Banska Bystrica (SVK) mücadelesinin galibi olacak.

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Eurocup’taki diğer Türk takımlarından OGM Ormanspor D, Nesibe Aydın ve Bursa Büyükşehir Belediye E grubunda yer aldı.

Hatay Büyükşehir Belediye, Dafni Agiou Dimitriou’yla play-off müsabakasında karşı karşıya gelecek. Ayrıca bu sezon Euroleague’de play-off oynayacak olan Botaş da, karşılaşma sonuçlarına göre Eurocup’ta yer alması halinde Hatay ile B grubunda kendine bulunacak.

Galatasaray'ın, Eurocup Women'da rakipleri belli oldu
Galatasaray'ın, Eurocup Women'da rakipleri belli oldu
İHA
Editör

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