Galatasaray yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı

11 Haziran'da gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurulda Dursun Özbek başkanlığında seçilen yönetim kurulu üyelerinin görevleri açıklandı.

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  • 14.06.2022 21:37
  • Güncelleme: 14.06.2022 22:21
Galatasaray yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Galatasaray’da yeni yönetim, Dursun Özbek’in başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdi. Galatasaray Lisesi’nde Abdurrahman Şeref Salonu’nda yapılan ilk yönetim kurulu toplantısında görev bölümleri ve bazı yönetim kurulu kararları alındığı ifade edildi. Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulundaki görev dağılımı şöyle:

Başkan: Dursun Özbek

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İkinci Başkan: Metin Öztürk

Başkan Yardımcısı: Niyazi Yelkencioğlu

Başkan Yardımcısı: Ahmet Cemal Özgörkey

Genel Sekreter: Eray Yazgan

Muhasip Üye: Levent Yaz

Galatasaray yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı

İHA

SHA Editör
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