Gazeteci Coşkun Aral'ın annesi Nilüfer Aral son yolculuğuna uğurlandı

Gazeteci ve belgesel yapımcısı Coşkun Aral'ın annesi Nilüfer Aral, Kartal Uğur Mumcu Şehitler Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Coşkun Aral cenazede taziyeleri kabul etti.

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  • 07.04.2022 14:20
  • Güncelleme: 07.04.2022 14:34
Gazeteci Coşkun Aral'ın annesi Nilüfer Aral son yolculuğuna uğurlandı
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y

Gazeteci ve belgesel yapımcısı Coşkun Aral’ın annesi Nilüfer Aral, Kartal Uğur Mumcu Şehitler Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Coşkun Aral cenazede taziyeleri kabul etti.

Gazeteci ve belgesel yapımcısı Coşkun Aral’ın 88 yaşındaki annesi Nilüfer Aral, geçtiğimiz gün hayatını kaybetti. Nilüfer Aral’ın cenazesi öğle namazına müteakip, Kartal Uğur Mumcu Şehitler Camii’nde kılındı. Cenazeye Gazeteci ve yapımcı oğlu Coşkun Aral, ailesi ve sevenleri katıldı. Taziyeleri Gazeteci oğlu Coşkun Aral kabul etti. Kılınan cenaze namazının ardından Nilüfer Aral, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Hayatını kaybeden Nilüfer Aral kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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Annesinin yemeklerini kitap haline getirmişti

Gazeteci ve belgesel yapımcısı Coşkun Aral, 2009 yılında annesi Nilüfer Aral’ın yemek tariflerinden yedi bölgenin lezzetlerini ’Annemin Yemekleri’ kitabında toplamıştı.

İHA

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