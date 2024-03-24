Genç bilim insanları yarıştı

İstanbul Bilim Olimpiyatları 2023 yılı Fizik Deney Yarışması Bahçeşehir Üniversitesi Future Kampüste yapıldı. 41 bin öğrencinin başvurduğu Olimpiyatlar’da fizik kategorisinde teori aşamasından başarıyla geçen 20 öğrenci, fizik deneylerini tamamlamak için yarıştı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘’Temel Fikirlerden Temel Bilimlere Projesi’’ kapsamında gerçekleştirilen İstanbul Bilim Olimpiyatları’nda Fizik Deney Yarışması yapıldı. Hem resmi hem de özel okullarda eğitim gören ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik matematik, bilgisayar, fizik, kimya ve biyoloji dallarında düzenlenen ve 41 bin öğrencinin başvurduğu İstanbul Bilim Olimpiyatları’nın Fizik Deney Yarışmasına Bahçeşehir Üniversitesi ev sahipliği yaptı. Temel bilimlerde yetenekli öğrencileri keşfetmek ve becerilerini geliştirmelerini desteklemek amacıyla düzenlenen yarışmada, fizik kategorisinde teori aşamasından başarıyla geçen 20 öğrenci, deney aşaması için yeniden sınava girdi.

İl Milli Eğitim ve BAU işbirliği protokolü imzaladı

İstanbul Bilim Olimpiyatları’nın gerçekleştiği BAU Futura Kampüs önemli bir iş birliğine daha ev sahipliği yaptı. Akademik bilgi ve tecrübelerin okullara taşınması, eğitim programlarının zenginleştirilmesi ve toplumun her kesiminin eğitimine katkı sağlanması amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bahçeşehir Üniversitesi arasında ‘’Eğitim İş Birliği Protokolü’’ imzalandı. İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür imza töreninde yaptığı konuşmadaŞ “Hayata geçirdiğimiz proje, uzun vadeli hedefleri doğrultusunda, temel bilimlere olan ilgiyi artırma ve bu alanda uluslararası düzeyde rekabet edebilecek bireyler yetiştirme amacını taşımaktadır. İstanbul Bilim Olimpiyatları, bu vizyonun en önemli ayağından biridir. Olimpiyatlar, matematik, fizik, kimya, biyoloji gibi temel bilim dallarında yetenekli öğrencilerimizi keşfetmemize ve onları uluslararası alanda rekabet edebilecek seviyeye taşımamıza imkan tanıyor. Bu etkinlikler, aynı zamanda öğrencilerimizin problem çözme, eleştirel düşünme ve iş birliği gibi 21. yüzyıl becerilerini de geliştirmelerine yardımcı oluyor”dedi.

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu ise, hem üniversite hem de Bahçeşehir Koleji olarak Fizik Olimpiyatına ev sahipliği yapmaktan gurur duyduğunu söyledi. Hatipoğlu şöyle konuştu: “Karşımda birbirinden değerli pırıl pırıl gençler var. Hep birlikte burada olmamız bizim için çok kıymetli, sizler yaptığınız çalışmalar ve üstün yeteneklerinizle teori aşamasını başarıyla geçerek deney aşamasına gelmeye hak kazandınız. Her birinizi tek tek tebrik ederim. Gençlerimizin geleceğini şekillendirecek girişimlerde Milli Eğitim Müdürlüğümüzle aynı çatı altında bulunmaktan ise ayrıca gurur ve mutluluk duyuyorum. Nice projelerde yeniden bir araya gelmeyi temenni ediyorum.’’

Bilimin ışığında nice başarılara imza atacaklar

İstanbul Bilim Olimpiyatlarının çok değerli olduğunu dile getiren Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, deney aşamasına geçebilen 20 öğrenciyi de tebrik etti. Ev sahipliği yaptıkları için son derece gururlu olduğunu belirten Dağ, “ Bilim, tüm insanlık için gelişmelidir. Bu, dünyadaki sorunları görebilme, çözebilme ve katkı sağlama, teknoloji üretme gibi temel yollarla gerçekleşir. Bu süreçleri değerlendirebilme ve pırıl pırıl zihinleri, beyinleri dahil edebilen bu tarz organizasyonlar ise çok değerlidir. İnanıyorum ki öğrencilerimiz, kendilerine topluma dünyaya değer katacak bilimin ışığında nice işlere bugünden itibaren imza atmaya devam edecekler” dedi.

“Geleceğimiz olan öğrencilerimizin başarılardan gurur duyuyorum”

İstanbul Bilim Olimpiyatları Fizik dalı koordinatörü ve aynı zamanda Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Recep Dimitrov, imzalanan iş birliği protokolünün son derece önemli olduğunu vurgulayarak sözlerine şöyle sürdürdü: “Bugün burada teori aşamasını başarıyla geçen öğrencilerimizin deney yarışmasına şahit oluyoruz. Teori çok güzel ama deney olmadığında özellikle doğa bilimlerinde tam bir yarışma olmuyor. Bu yüzden bu organizasyonda payı olan herkese çok teşekkür ederim. Bu aşamaya kadar gelen tüm öğrencileri de ayrı ayrı kutluyorum bu kadar zor bir yarışmada bu aşamaya gelmek bile büyük başarı, geleceğimiz olan öğrencilerimizin başarılarından büyük bir mutluluk ve gurur duyuyorum’’.