Galatasaray Sutopu Takımı, Avrupa'da şampiyon oldu

Galatasaray Sutopu Takımı, LEN Challenger Cup final etabı ikinci maçında Slovenya ekibi AVK Triglav Kranj'ı 19-13 yenerek namağlup şampiyon oldu.

Galatasaray Sutopu Takımı, Avrupa'da şampiyon oldu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Galatasaray Sutopu Takımı, LEN Challenger Cup final etabı ikinci maçında Slovenya ekibi AVK Triglav Kranj’ı 19-13 yenerek namağlup şampiyon oldu.

İstanbul’da oynanan ilk karşılaşmadan 14-6 galip ayrılarak seride 1-0 öne geçen Galatasaray, ikinci maçı da 19-13 kazandı ve LEN Challenger Cup’ta şampiyonluğa ulaştı. LEN Challenger Cup C Grubu’nda mücadele eden sarı-kırmızılılar, Sporting Clube de Portugal’ı 27-6, Polytechnic Water Polo Club’ı 17-8, Klub vodneho pola Novaky’i ise 14-7 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Malta ekibi Valetta ile oynayan Galatasaray ilk maçı 10-6 ve ikinci karşılaşmayı da 15-12 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

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Yarı finalde Litvanya temsilcisi EVK Zaibas ile eşleşen sarı-kırmızılılar, 9-8 ve 12-9 yenerek finale çıktı.