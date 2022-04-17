Genç sporculara forma desteği

Son dönemlerde üst üste aldığı başarılı sonuçlardan dolayı spor camiası içesinde ismi sıkça bahsedilen kulüplerden biri haline gelen Silivri Karate Kulübü’ne Sivas’ta yapılacak şampiyona öncesinde forma desteği geldi.

18-24 Nisan tarihlerinde Sivas'ta yapılacak Minik-Yıldız Türkiye şampiyonası öncesi işadamı Muhammed Ali Pekgöz tarafından sporculara yeni formaları takdim edildi.

Kulup yöneticileri ve sporcular, sunmuş olduğu katkılardan dolayı Tekgöz Metal Yapı sahibi Muhammed Ali Pekgöz’e teşekkür etti.

