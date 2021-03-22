AK Partili gençlerden Darülaceze sakinlerine konser sürprizi

İstanbul’da AK Parti üyesi bir grup genç, "Yaşlılar Haftası” dolayısıyla Şişli Darülaceze Huzurevi bahçesinde Türk Sanat Müziği konseri verdi.

AK Parti üyesi bir grup genç, ‘Yaşlılar Haftası’ dolayısıyla Şişli Darülaceze Huzurevi’nde kalan yaşlılar için konser etkinliği düzenledi. AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanlığı tarafınca organize edilen konserde, Türk Sanat Müziği parçaları seslendirildi. Korona virüs sebebiyle huzurevi bahçesinde sosyal mesafe koşullarına uyulan konserde huzurevi sakinleri doyasıya eğlendi.

“Sürecin en sıkıntılı kesimi bizlere göre Huzurevlerinde ve Bakım evlerinde”

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Ramazan Güler, AK Parti üyesi gençlerin enstrümanları ile huzurevi sakinlerine moral verdiklerini söyledi. Güler, “65 yaş üzerinin dışarı çıkamaması, yakınlarının onları ziyarete gelememesi derken sürecin en sıkıntılı kesimi bizlere göre huzurevlerinde ve bakımevlerinde kalan yaşlılarımız oldu, bizler de bunun farkındayız. Yaklaşık 365 gündür bu sürecin sancısını çeken büyüklerimize uzaktan nasıl moral verebiliriz diye düşündük. Tamamı AK Parti üyesi gençlerden oluşan, müzik aletlerini çalabilen, şarkı söyleyebilen arkadaşlarımız ile minik bir konser vermek istedik” dedi.