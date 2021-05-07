Alibey Mahallesi Asfalta Kavuştu

Silivri Alibey Mahallesi’nde “Altyapı Yenileme ve Sokak İyileştirme Projesi” kapsamında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın yoğun gayretleriyle ve Silivri Belediyesinin öncülüğünde devam eden çalışmalarda, 2 cadde ve 12 sokakta asfaltlama aşamasına geçildi. Daha önce yağmur suyu, atık su ve içme suyu hatlarının yenilendiği, ağaçlandırma, bordür ve tretuvar çalışmalarının tamamlandığı Akgün Silivrili Caddesi, Hasan Tüfekçioğlu ve Hasan Korsan Sokak’ta sürdürülen asfaltlama işleminin kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

ÇALIŞMALAR HIZLA SÜRÜYOR

Alibey Mahallesi’nde; yol zemini beton dönümü, bordür ve tretuvar imalatı, havai hatlarının yer altına alınması, eski beton direklerin kaldırılması ve internet hatları revizesinin devam ettiği sokak ve caddelerde, bu çalışmaların ardından asfaltlama aşamasına geçilecek.