Araba kulüplerinden Azerbaycan’a destek konvoyu

İstanbul’da bulunan çok sayıda araba kulübü Azerbaycan’a destek konvoyu düzenledi. Konvoya 100 civarında farklı modelde arabalar katıldı.
Konvoya katılan araç sahiplerinden Buğrahan Yıldız, “Burada bulunmamızın temel sebebi kardeş ülke Azerbaycan’ın operasyonel faaliyetlere destek vermektir” derken bir diğer araç sahibi Tarık Yasin Çömez ise, “Bugün 4 araba grubuyla birlikte 100-150 araç arası Bayrampaşa’da toplandık. Buradan çıkıp TEM’e bağlanılacak TEM’den FSM köprüsüne gidilecek. Kavacık’tan dönüp Galatasaray stadının orada fotoğraf çekileceğiz. Bu süreçte trafik kesinlikle tehlikeye atılmayacak” Şeklinde konuştu.