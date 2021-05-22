Astrolog Mine Ölmez’den 26 Mayıs ay tutulması hakkında uyarılar

26 Mayıs 2021’deki gerçekleşecek tutulmada, ay, gece gökyüzünde her zamankinden daha büyük görünecek ve dünyanın gölgesi ile örtüldüğünde parlak bir kırmızı tonuna dönüşecek.

Astrolog Mine Ölmez, ay tutulmasıyla ilgili halk sağlığına dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, “Haziran ayına ülkemizin hastalıkları tetikleyen altıncı evinde gerçekleşecek sert bir tutulmayla giriyoruz. Astrolojide bu sert tutulmada, sağlığımızı korumada çok hassas olmalıyız, zira hastalıkların tekrar tetiklenebileceğine işaret eden bir duruma giriyoruz. Aylarca kapanıp evlerimize çekildikten ve o kadar zahmet çektikten sonra tekrar başa dönmemek için hepimizin sağduyulu olması çok önemli. Ayrıca, Haziran ayı çok önemli hesaplaşmaların olacağı bir ay gibi görünüyor. Ne ekersen onu biçersin karma felsefesinin çok net işleyeceği bir ay olacak gerek bireysel anlamda gerekse dünya için önemli hesaplaşmaların dönemi gibi görünüyor. Satürn ve Merkür’ünde bu süreçte retro yapması halk sağlığını ilgilendiren ilaçları ve aşı ilgilendiren tüm konularda Eksik bıraktığımız detayları, görmemizi sağlayacak gibi görünüyor. Ordudan ve güvenlik güçlerinden yana birtakım ayıklama çalışmaları olması ve gizli gerçeklerin açığa çıkması da muhtemel. Gerçekler üstü örtülemeyecek bir biçimde ortaya dökülecektir. Ama en baştan dediğim gibi en önemli konu sağlık, gizli düşmanlıklar, perde arkası oyunla" dedi.

Haziran ayında hastalığı yaymamak için herkesin sağduyulu olmasının son derece önemli olduğunun altını çizen Ölmez, "Bu ay gerek dünyada gerekse ülkemizde otoritelerle ilgili skandal niteliğinde olaylar yayılmaya devam edecek gibi. Uluslararası iş ve ilişkiler, ticaret, turizmle ilgili konularda önemli kararlar verilmeye devam edilecek gibi görünüyor bu kararları verirken sağduyunun önemli olduğunu 2020 Nisan’ından beri zaten her yerde belirtmiştim tekrar aynı uyarıyı yapmakta yarar var turizm ile alakalı konularda bir takım tatsız durumlar yaşanması olası. Her şeyden önce bir vatandaş olarak sorumlu olmamız konusunda uyarmayı bir borç bilirim" dedi.