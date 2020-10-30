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Bahçelievler Belediyesi Deprem Arama Kurtarma Birliği İzmir’e hareket etti

BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ DEPREM ARAMA KURTARMA BİRLİĞİ, İZMİR’DE DEPREM BÖLGESİNDEKİ ÇALIŞMALARA DESTEK VERMEK İÇİN YOLA ÇIKTI.

Bahçelievler Belediyesi Deprem Arama Kurtarma Birliği İzmir’e hareket etti

Bahçelievler Belediyesi Deprem Arama Kurtarma Birliği, İzmir’de deprem bölgesindeki çalışmalara destek vermek için yola çıktı.

Ege Denizi Seferihisar açıklarında saat 14.51’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul ve çevre illerden deprem arama ve kurtarma ekipleri bölgeye doğru hareket etmeye başladı. Bahçelievler Belediyesi Arama Kurtarma Birliği de (AKB) Marmara bölgesi ve İstanbul’da da yoğun şekilde hissedilen depremin ardından toplanarak İzmir Bayraklı’ya doğru yola çıktı.

Bahçelievler Belediyesi Arama Kurtarma Birliği Komutanı Fikret Aygün, ekibin hareketinden önce şunları söyledi:

“İzmir’de meydana gelen depremin hemen ardından Belediye Başkanımız Dr. Hakan Bahadır’ın talimatıyla ‘Atsushi Miyazaki Deprem ve Trafik Eğitim Parkımızda toplandık. Deneyimli ekibimiz ve tam donanımlı araçlarımızla yola çıkıyoruz. İzmir halkına ve ülkemize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.”

Belediyeden yapılan açıklamada, “Bahçelievler Belediyesi bünyesindeki deneyimli arama kurtarma ekibinin, İstanbul ve İzmir AFAD yetkilileri ile yapılan görüşmeler neticesinde arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere İzmir’e doğru yola çıkartıldığı ve İzmir Bayraklıya intikal edildikten sonra AFAD bünyesinde görev alacak” denildi.

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