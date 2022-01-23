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Bahçelievler’de mahallelinin kar coşkusu

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İstanbul’da akşam saatlerinde yeniden etkili olmaya başlayan kar, kenti beyaza bürüdü. Bahçelievler’de devam eden kar yağışını gören mahalleli sokağa çıkarak eğlenceli anlar yaşadı.

Bahçelievler’de mahallelinin kar coşkusu
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İstanbul’da akşam saatlerinde yeniden etkili olmaya başlayan kar, kenti beyaza bürüdü. Bahçelievler’de devam eden kar yağışını gören mahalleli sokağa çıkarak eğlenceli anlar yaşadı.

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İstanbul’da akşam saatlerinde yeniden etkili olmaya başlayan kar kenti beyaza bürüdü. Bahçelievler ilçesi Yenibosna Çobançeşme Mahallesi’nde sokağın beyaza büründüğünü gören vatandaşlar kar yağışının tadını çıkardı. Eğlenceli anların yanı sıra sokaktan geçen araçlar kar yağışı nedeniyle ilerlemekte zorlandı. Karda oyun oynayan çocuğun kayıp bir aracın önüne düşmesi ise sürücüye zor anlar yaşattı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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