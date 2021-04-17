Beyoğlu’nda 4 bin 500 aileye gıda yardımı

Beyoğlu’nda ihtiyaç sahibi vatandaşlara Ramazan ayında yardım seferberliği başlatıldı. “Sosyal Market” ile 4 bin 500 ihtiyaç sahibi aileye içerisinde temel gıda malzemelerinin olduğu yardım kolileri hazırlanarak evlere teslim edilmeye başlandı.

Beyoğlu Belediyesi, Ramazan ayı münasebetiyle ihtiyaç sahipleri için yardım seferberliği başlatıldı. Sosyal Market tarafından hazırlanan yardım kolileri hazırlanmaya başlandı. Hazırlanan yardım kolileri, korona virüs tedbirleri nedeniyle ihtiyaç sahiplerinin evlerine götürülerek teslim edilmeye başlandı. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da ihtiyaç sahiplerinin evlerine yardım kolisi götürdü. Sosyal Market’ten düzenli olarak yardım alan 5 bin kart sahibi aile ile pandemi nedeniyle Ramazan ayı boyunca ihtiyacı olan 274 aileye yardım kolisi dağıtılacak.

“Sosyal market yıl boyunca 12 ay 365 gün vatandaşımızın yanında”

Sosyal marketin yıl boyunca 12 ay 365 gün vatandaşının yanında olduğunu vurgulayan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Beyoğlu Belediyesi Sosyal market yıl boyunca 12 ay 365 gün aslında vatandaşımızın yanında, ihtiyacı olan gıda bankacılığı esasına göre çalışan bir sosyal marketiz. Buraya hayırseverlerimiz bu kanun kapsamında bağış yaptıklarında bir takım vergi muafiyeti bir takım imkanlar kendilerine sunuluyor. 5 ay kayıptı ve vatandaşımız kart almak suretiyle buradaki gıdadan temizliğe, çocuk mamasına kadar eti, sütü, deterjanı ve çocuk bezi gibi gün boyunca günlük ihtiyaçlarını karşıladığı bir marketimizdir. Hayırsever de bu anlamda komşularımızı buluşturan önemli bir nokta. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz burada bu çalışmayı yürütüyor. Ramazan ayında artık Ramazan yardımlaşma, dayanışma ayıdır. Zor günlerden geçiyoruz. Yaklaşık gün içerisinde 4 bin 500 aile ve 20 bin kişiye bu yardımı ulaştırılıyor ama geçen sene yani pandemi boyunca bu sayı 60 binleri buldu” dedi.