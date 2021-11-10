Bulgaristan seçimleri için Tekirdağ’da sandıklar kurulacak

Bulgaristan’da 14 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için Tekirdağ’da yaşayan çifte vatandaşlar da kurulacak sandıklarda oylarını kullanacak.

Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Partisi Trakya Temsilcisi Güner Çetin, Bulgaristan’da 14 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Tekirdağ genelinde de sandıklar kurulacağını belirterek, “Çorlu’da Havuzlar, Rumeli ve Şeyhsinan olmak üzere üç mahallemizde sandık kurulacak. Sizlerin de desteği ile Türkiye ve Bulgaristan arasındaki siyasi, sosyal ve kültürel bağların güçlenmesi için soydaşlarımızın yanında olacağız” dedi.

Bulgaristan seçimlerinde oy kullanma hakkına sahip gençlere de seslenen Çetin, “Sevgili gençler, 14 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek olan Bulgaristan genel seçimleri ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde en demokratik hakkınız olan seçim günü sandığa gidip oy kullanarak, kazanılmış olan vatandaşlık haklarınızı kaybetmemek için, pasaportunuz ile Avrupa ülkelerinde serbest dolaşım ve çalışma haklarınızın devamı için, tarihte ilk defa bir Türk cumhurbaşkanı adayına destek olmak için, gelecekte doğacak çocuklarımızın da aynı haklardan yararlanabilmesi için desteğiniz gereklidir” diye konuştu.