Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenler Belediyesi’nden ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenler Belediyesi’ne bulunduğu ziyaretin ardından ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 92 yaşında hayatını kaybeden ilahiyat profesörü Muhammet Emin Saraç için Fatih Camii’nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Esenler Belediyesi’ne geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, Esenler Belediye Başkanı ve AK Parti İBB Grup Başkanvekili Tevfik Göksu ve diğer ilgililer karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ziyareti esnasında yardımcısı Fuat Oktay da eşlik etti. Oktay bir süre sonra belediyeden ayrılırken, Erdoğan yaklaşık 3 saat sonra belediye binasından ayrıldı.