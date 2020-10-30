Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Mesut Yılmaz’ın vefatına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz’ın vefatına ilişkin olarak, "Türkiye’de gerek Başbakan olarak, gerek Dışişleri Bakanı olarak, gerek Kültür ve Turizm Bakanı olarak görevler icra etmiş olan bir devlet adamı. Ben tüm ailesine, başta eşi olmak üzere başsağlığı diliyorum. Allah taksiratını affetsin. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı devam eden Taksim Camii ve Atatürk Kültür Merkezinde incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz’ın vefatına ilişkin olarak, "Sayın Yılmaz uzun bir süre rahatsızlık geçirdi. Bu sabah Rahmeti Rahmana kavuştu. Ben sabah eşleri Berna hanım ile telefon görüşmesi yaptım. Allah taksiratını affetsin. Şu anda henüz ne zaman defnedilecek onun kararı verilmemişti ben görüştüğümde. İki yer üzerinde durduklarını söylediler. Marmara İlahiyat Camii ve Çamlıca Camii dediler. Henüz kararı kesin vermediklerini söylediler. Türkiye’de gerek Başbakan olarak, gerek Dışişleri Bakanı olarak, gerek Kültür ve Turizm Bakanı olarak görevler icra etmiş olan bir devlet adamı. Aynı zamanda hemşehrim. Bundan dolayı da bir hukukumuz var. Sağ olsun tüm davetlerimize sağlıklı olduğu süreç içerisinde katılma erdemini göstermişti. Bundan dolayı da kendilerine bir şükranım var. Ben tüm ailesine, başta eşi olmak üzere başsağlığı diliyorum. Allah taksiratını affetsin. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Taksim Camii ve Atatürk Kültür Merkezi inşaatındaki son durum hakkında da bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Taksim Camii ile alakalı olarak Ramazan ayı içerisinde yetişmesine dair şu anda bilgi aldım. Atatürk Kültür Merkezi konusunda 2021 yılının 6’ncı ayının sonuna kadar yetiştirme hedefi var. Bunun için de Kültür ve Turizm Bakanım tüm gayretlerini ortaya koyuyorlar. Fevkalade bir durum olmadığı takdire 6. ay sonunda inşallah bitireceğiz. Belki elektrik elektronik işlerinde bir sarkma olabilir çünkü ithal. Bunun dışında bütün işler bitmiş olacak inşallah" dedi.