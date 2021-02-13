Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı, kıymetli yol arkadaşımız Kadir Topbaş’ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Kadir Bey’i, İstanbul’a ve ülkemize kattıklarını un

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı, kıymetli yol arkadaşımız Kadir Topbaş’ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Kadir Bey’i, İstanbul’a ve ülkemize kattıklarını unutmayacağız. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.