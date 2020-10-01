Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Camiler ve Din Görevlileri Haftası"nın açılışında konuştu

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen, "Cami ve İlim" temasının işleneceği "Camiler ve Din Görevlileri Haftası"nın açılışı, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş tarafından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi avlusunda gerçekleştirildi.