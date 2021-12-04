Duvar kağıdı, boyaya göre daha uzun ömürlü.

Duvar kağıdının rağbet gören bir diğer yapı malzemesi olan boyaya karşı avantajlarını açıklayan AdaWall Genel Müdürü Hakan Güzel, “Duvar kağıdı, boyaya göre daha uzun ömürlü. Solma, hasar görme sebepleri ile evinizi her 3-5 yılda bir boyatmanız gerekirken duvar kağıdında böyle bir şeye ihtiyacınız kalmaz çünkü duvar kağıdı kolay kolay zarar görmez ve leke tutmaz. Olası bir kirlenme durumunda ise kolayca temizlenebilir. Dolayısıyla kullanım süresi ve şekli göz önünde bulundurulduğunda boyaya göre çok daha verimli ve ucuzdur. İçeriğinde boyaya göre daha az kimyasal hammadde vardır ve kullandığımız boyaların hepsi su bazlıdır, bu nedenle de daha sağlıklıdır. Buna ek olarak, tekstil dokuları ve desenleri sayesinde iç mekanı daha sıcak, daha farklı ve daha size özgü bir hale getirir, böylelikle duvar kağıdı tercih ederek istediğiniz tarzı duvarınıza yansıtma imkanı da bulmuş olursunuz” dedi.

Güzel, “Hedef üretim olduğunda maliyetleri düşürmek için akla ilk gelenler; ucuz hammadde almak, ucuz işgücü sağlamak veya ucuz makineler kullanmak oluyor, fakat bu stratejinin amacına ulaşmadığını kendi sektörümüzde de maalesef görüyoruz. Üretimin temel taşları olan bu unsurlar maliyetleri düşürür fakat maliyeti düşünürken kaliteyi de beraberinde aşağı sürükler. Bu nedenle maliyetleri düşürmenin en etkili ve doğru yolu verimliliği ve kapasiteyi artırmaktır. 150 kişiyle ürettiğimiz yıllık 10 milyon metrekare duvar kâğıdını, yine 150 kişi ile 20 milyon metrekareye çıkardık. Yani işçilik giderlerimizi yarı yarıya düşürerek, maliyetlerimizi dolayısıyla da ürünlerimizin satış fiyatını çok daha rekabetçi hale getirdik" dedi.