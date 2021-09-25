Edirnekapı Şehitliğinde İBB’nin kestiği ağaçlar mezarlığın üzerine devrildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerinin, çevre düzenlemesi kapsamında Edirnekapı Şehitliği’nde kestikleri ağaç şehit mezarlarının üzerine devrildi. Vatandaşların tepkisine neden olan ağaç kesimi sonrası kesilen ağaçlar ekipler tarafından mezarlıklar üzerinden alınarak kamyona yüklendi.

İBB ekipleri, sabah erken saatlerde çevre düzenlemesi kapsamında Edirnekapı şehitliğinde ağaç kesimine başladı. Ekiplerin çalışma yaptığı esnada ağaçlardan biri şehit mezarlarının üzerine devrildi. Bunun üzerine şehitliğe kabir ziyaretine gelen bazı vatandaşlar bu duruma tepki gösterdi. Vatandaşların tepki göstermesi üzerine ekipler çalışmalarını yarıda bırakıp buradan ayrıldı. Bir süre sonra alana geri gelen ekiplerin kesilen ağaçları mezarlık üzerinden kaldırarak kamyona yüklediği görüldü.