Emine Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı’nın eşine Dolmabahçe Sarayı’nı gezdirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye’de bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin eşi Olena Zelenska ile birlikte Dolmabahçe Sarayı’nı ziyaret etti.
“Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin değerli eşi Olena Zelenska Hanımefendi bugün misafirimdi. Birlikte Dolmabahçe Sarayı’nı ziyaret ettik. Ardından eşsiz bir İstanbul manzarasına karşı ülkemizin tarihi zenginliklerini paylaştığımız hoş sohbet gerçekleştirdik. Ülkelerimiz arasındaki karşılıklı ziyaretlerin ilişkilerimizi güçlendireceğine yürekten inanıyorum.”