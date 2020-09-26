EUROCONTROL Emeklilik Fonu Gözetim Kurulu’na Türkiye’den üye

EUROCONTROL (Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı) Emeklilik Fonu Gözetim Kurulu üyeliğine Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) Mali İşler Dairesi Başkanı Özcan Durukan seçildi.
EUROCONTROL Emeklilik Fonu Gözetim Kurulu yaklaşık 1,8 milyar Euroya ulaşan Emeklilik Fonu varlıklarına yönelik finansal hedef ve stratejilerin oluşturulması, bu kapsamda piyasa enstrümanları kullanılarak fon yatırım ve cari varlıklarının yönetimine ilişkin gerekli politikaların belirlenmesi çalışmalarında bulunuyor.