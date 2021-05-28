Gençlik ve Spor Bakanlığından Sultanahmet Meydanı’nda Fetih konseri

İstanbul’un fethinin 568’inci yılı kutlamaları Gençlik ve Spor Bakanlığının Sultanahmet Meydan’ında düzenlediği konser ile başladı.

İstanbul’un fethinin 568’inci yılı kutlamaları Gençlik ve Spor Bakanlığının Sultanahmet Meydan’ında düzenlediği konser ile başladı. Konsere Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun yanı sıra gençler katıldı. Bakan Kasapoğlu, konserde gençler ile bol bol fotoğraf çekildi. İstiklal Marşı ve Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program Bakan Kasapoğlu’nun konuşmasının ardından konser ile devam etti. Rap tarzında söylenen fetih marşı ise dinleyicilerin beğenisini topladı.

“Açılacak çok kapı fetih edilecek çok gönül var”

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu konuşmasında, “Açılacak çok kapı fetih edilecek çok gönül var. İşte o yüzden bugün bir aradayız. Ecdadımızın kutsal emanetini daha yükseklere taşımak için bu ruhu ve bilinci diri tutmak için bir aradayız. Gençlerimiz her alanda bilimde, sanatta, kültürde, sporda, ekonomide her alanda yarınlara güçlü bir şekilde yürüyor. Bizler de gençlerimiz daha güçlü daha aydınlık yarınlara hazırlamak üzere gençlerimizin yanındayız ve yanında olmaya da devam edeceğiz. Gecemiz, fethin yıl dönümü mübarek olsun diyorum" şeklinde konuştu.