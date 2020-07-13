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Heybeliada’da yanan ormanlık alan havadan görüntülendi

HEYBELİADA'DA ORMANLIK ALANDA ÇIKAN YANGININ HASARI GÜNÜN AYDINLANMASI İLE ORTAYA ÇIKTI. YANAN 5 HEKTAR ORMANLIK ALAN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.

Heybeliada’da yanan ormanlık alan havadan görüntülendi

Heybeliada’da ormanlık alanda çıkan yangının hasarı günün aydınlanması ile ortaya çıktı. Yanan 5 hektar ormanlık alan havadan görüntülendi.

İstanbul’da Heybeliada Çamlık Aşıklar Yolu’nda dün saat 17. 00 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın havadan ve karadan müdahale ile yaklaşık 2 buçuk saatte kontrol altına alındı. Yangın sonrası 3 kişi gözaltına alınırken, 5 hektarlık alan yanarak kül oldu. Uzun süren çalışmalar sonrasında söndürülen ormanlık alanın son hali havadan drone ile görüntülendi. Günün ışıması ile yangının verdiği zarar da ortaya çıktı. Havadan çekilen görüntülerde ormanlık alanın büyük bir kısmının zarar gördüğü görüldü.

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