İç hat uçuşlarında izin belgesi ibrazında değişiklik

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat kısıtlamasının kaldırılmasının ardından Pegasus Hava Yolları, “Uçuşu olan misafirlerimiz, seyahatlerine ait mobil uçuş kartı, bilet görüntüsü gibi uçuşu olduğuna dair bir belge ibrazı ile seyahatlerini gerçekleştirebilirler” paylaşımında bulundu.
Pegasus’tan konuya ilişkin bilgilendirme mesajıHavayolu şirketinden yapılan açıklamada, “17 Mayıs’tan 1 Haziran 2021’e kadar uygulanacak olan kademeli normalleşme sürecinde uçuşu olan misafirlerimiz, seyahatlerine ait mobil uçuş kartı, bilet görüntüsü gibi uçuşu olduğuna dair bir belge ibrazı ile seyahatlerini gerçekleştirebilirler” denildi.