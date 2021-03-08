İstanbul Havalimanı Avrupa’da zirvede

İstanbul Havalimanı, Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü (Eurocontrol) verilerine göre Mart ayının ilk haftasında Avrupa havalimanları arasında en çok uçak seferi yapılan havalimanı olarak zirvede yer aldı.
“Avrupa’da lideriz”İGA’nın uçuş verilerine ilişkin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Avrupa’da lideriz! Eurocontrol verilerine göre, 1-7 Mart tarihlerinde Frankfurt, Amsterdam Schiphol ve Paris CDG havalimanlarını geçerek Avrupa’nın en çok uçak seferi yapılan havalimanı olduk. Sağlıklı ve emniyetli nice uçuşlar dileriz” ifadelerine yer verildi.