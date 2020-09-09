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İstanbul Valiliği, metro ve tramvaylarda ayakta yolcu kapasitesinin yarısı kadar yolcu alınabileceğini açıkladı. Valilik, metrobüslerde ayakta yolcu sayısını belirtecek tabelaların asılmasına karar verdi.

İstanbul Valiliği, metro ve tramvaylarda ayakta yolcu kapasitesinin yarısı kadar yolcu alınabileceğini açıkladı. Valilik, metrobüslerde ayakta yolcu sayısını belirtecek tabelaların asılmasına karar verdi.

İstanbul Valiliği, metro ve tramvaylarda ayakta yolcu kapasitesinin yarısı kadar yolcu alınabileceğini açıkladı. Valilik, metrobüslerde ayakta yolcu sayısını belirtecek tabelaların asılmasına karar verdi.
İstanbul Valiliği, metro ve tramvaylarda ayakta yolcu kapasitesinin yarısı kadar yolcu alınabileceğini açıkladı. Valilik, metrobüslerde ayakta yolcu sayısını belirtecek tabelaların asılmasına karar verdi.
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