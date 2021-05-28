İstanbul’un Fethi’nin 568. yılı dönümü, Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü’nde yer alan ve Osmanlı’nın ilk şehitliği olan Şüheda Kuyusu’nda anıldı.
Bugünün tarihi önemine vurgu yapan Boğaziçi Yöneticiler Vakfı’nın Başkan Danışmanı İbrahim Ethem Gören, “İlk defa Boğaziçi Üniversitesi’nin bir rektörü Şüheda’ya sahip çıkıyor. İstanbul’un fethi yıl dönümünde huzuruna geliyor ve saygıda bulunuyor” dedi.
“Bizim için çok değerli bir hazine”Şehitliğin çok önemli bir hazine olduğunu söyleyen Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu, “Bir şehitliğe yakışmayan bir durum var. Burayı en kısa zamanda düzenlememiz lazım. Avrupa Yakası’ndaki ilk toplu şehitlik burası. Böyle bir yerin üniversitemizin sınırları içerisinde olması da bizim için çok değerli bir miras. Bizim için çok değerli bir hazine. Kimsenin farkında değil burada böyle şehitlik olduğundan. Bizim bunu tanıtmamız lazım. İstanbul’un Fethi’nin hazırlıkları ve ön muharebeler buralarda yapıldı. Bizim bunların bilincinde olmamız lazım. Biz bu bilince sahip olmazsak buralar da belki tarumar edilecek. Buraları ihya etmemiz lazım” dedi.