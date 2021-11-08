İzmit Körfezinde orkinos balığının ardından su samuru görüldü

Geçtiğimiz günlerde İzmit Körfezi’nde 50 yıl önce görülen orkinos balığının ardından şimdi de nesli tükenme tehdidi altında olan su samuru görüldü.

İzmit Körfezinde orkinos balığının ardından su samuru görüldü
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Geçtiğimiz günlerde İzmit Körfezi’nde 50 yıl önce görülen orkinos balığının ardından şimdi de nesli tükenme tehdidi altında olan su samuru görüldü.

Kocaeli’de yapılan arıtma tesisleri ve çevre kirliliği ile mücadele sayesinde İzmit Körfezi’nde deniz hayvanları popülasyonu artmaya devam ediyor. Her geçen gün daha da temiz hale gelen körfezde geçen günlerde 50 yıl sonra orkinos balığı görülmüştü. Atık suların kontrolü ve arıtma tesisleri sayesinde daha da temiz olan körfez de bu sefer de su samuru görüldü. Kıyıda su samurunu gören vatandaşlar şaşkınlık yaşarken, o anları videoya aldı.

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