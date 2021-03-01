Kademeli normalleşmenin yol haritası açıklandı! İşte kalkan kısıtlamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

İşte kalkan kısıtlamalar;

Hafta sonu kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kaldırılırken yüksek ve çok yüksek riskli illerde pazar günü devam edecek. Akşam 21 ile sabah 5 arası kısıtlama sürecek.

Türkiye genelindeki ilkokullarda 8. ve 12. sınıflarda eğitim öğretime açılacak.

Düşük ve orta riskli illerde diğer kademelerde de eğitime başlanacak. Yüksek ve çok riskli illerde sadece liselerdeki yüz yüze sınavlar yapılacak.

Çok yüksek riskli iller dışında kafe restoranlar sabah 7 ile akşam 19 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile sürdürecek.

Kamunun çalışma saatleri tüm Türkiye'de normale dönecek.

65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlarımız ile ilgili düzenleme düşük ve orta illerimizde kaldırıldı.

Halı saha ve havuz düşük riskli illerde gibi yerler sabah 9 ile akşam 19 arasında faaliyetini sürdürecek.