Eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Topbaş’ın ölüm haberini alan devlet protokolü ve yakınları hastaneye akın ederken, Büyükçekmece Güzelce’deki evinde ise sessizlik hakim oldu. Kadir Topbaş’ın evinin yakındaki camide sela okundu.Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2021, 18:18
Kadir Topbaş’ın evinin yakınındaki camide sela okundu
Eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş’ın Büyükçekmece’deki evinde sessizlik hakim olurken, evinin yakınındaki camide sela okundu.
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