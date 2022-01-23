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Kayganlaşan yolda arabaya ip bağlayıp tutmaya çalışan gençler cep telefonu kamerasına yansıdı

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Bağcılar’da bir grup genç, kar nedeniyle kayganlaşan yolda kayan aracı ip bağlayarak tutmaya çalıştı. Yaşanan ilginç anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Kayganlaşan yolda arabaya ip bağlayıp tutmaya çalışan gençler cep telefonu kamerasına yansıdı
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Bağcılar’da bir grup genç, kar nedeniyle kayganlaşan yolda kayan aracı ip bağlayarak tutmaya çalıştı. Yaşanan ilginç anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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İstanbul’da akşam saatlerinden itibaren kar yağışının etkisini yeniden arttırmasıyla bazı bölgelerde sürücüler zor anlar yaşadı. Kayganlaşan yolda araç kullanan sürücüler yokuş inmekte ve çıkmakta zorlandı. Bağcılar’da bir grup genç ise sokaklarından aşağı inmek isteyen araçlar için ilginç bir yöntem buldu. Gençler arabalara ip bağlayarak kayan araçları tutmaya çalıştı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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