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Kurban Bayramı’nı İstanbul’da geçiren vatandaşlar Bebek Sahili’ne akın etti

KURBAN BAYRAMI'NI İSTANBUL'DA GEÇİREN VATANDAŞLARIN BEBEK SAHİLİ'NE AKIN ETMESİYLE SAHİL ŞERİDİNDE YOĞUNLUK YAŞANDI. DENİZE GİREN VE YÜRÜYÜŞ YAPAN VATANDAŞLARIN SOSYAL MESAFE VE MASKE KURALINA UYMADIĞI GÖRÜLDÜ.

Kurban Bayramı’nı İstanbul’da geçiren vatandaşlar Bebek Sahili’ne akın etti

Kurban Bayramı’nı İstanbul’da geçiren vatandaşların Bebek Sahili’ne akın etmesiyle sahil şeridinde yoğunluk yaşandı. Denize giren ve yürüyüş yapan vatandaşların sosyal mesafe ve maske kuralına uymadığı görüldü.

Kurban Bayramı’nı İstanbul’da geçiren vatandaşlar, bayramın üçüncü gününde güzel havayı da fırsat bilerek soluğu Bebek Sahil’de aldı. Aileleri ve arkadaşları ile sahile gelen çok sayıda kişi denize girip serinlerken, yürüyüş ve piknik yapan vatandaşların da sosyal mesafe ve maske kuralına uymadığı gözlendi. Görüntülerde kimi vatandaşlar maske takmazken, kimilerinin de çenelerinin altına indirdiği görüldü.

“İstanbul boş kaldı biz de bu fırsatı değerlendirmek istedik”

İstanbul’un boş olmasını fırsat bilen Ayhan Akın, “İstanbul boş kaldı biz de bu fırsatı değerlendirmek istedik. Arkadaşımla beraber balık tutmaya geldim. Rahatlamak için buradayız. İstanbul bu şekilde çok güzel biz de geziyoruz” dedi.

Sahile yüzmeye gelen Kenan Açıkel ise, “Havalar çok güzel, evde oturmak insanı sıkıyor. Sahiller daha sakin oluyor. Kumsallar çok kalabalık ve insanlar iç içe. O yüzden biz de buraya geldik. Bir yere gitmektense İstanbul’da kalmak en güzeli yollar boş, trafik yok biz de şu an burada denize giriyoruz” şeklinde konuştu.

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