Marsa, “Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazandı

Türkiye’nin lider margarin ihracatçısı ve ev dışı tüketim lideri Marsa, sürdürülebilirlik kapsamında yaptığı öncü çalışmalar sonucunda “Sıfır Atık Belgesi” aldı.
Yağ İş Birimi CEO’su Şükrü Çin, “Faaliyetlerimizin her aşamasında sürdürülebilirliği ön plana alıyor, atık yönetimi, israfın önlenmesi ve geri dönüşüm konusunda inovatif projelere büyük önem veriyoruz. Son yıllarda Marsa’da tesislerimizden çıkan toplam atıklarımızın azaltılması amacıyla geliştirdiğimiz projelerle geri dönüşüme önemli katkılar sağladık. Bu çalışmalarımızın sonucunda almaya hak kazandığımız ‘Sıfır Atık Belgesi’ ile sürdürülebilirlik alanındaki başarımızı da tescillemiş olduk” dedi.