Meteoroloji bölge bölge uyardı!

Yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinde yağış beklenmiyor. Güney Ege kıyıları, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Antalya’nın batı kıyılarının yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte Marmara ve iç bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmakta.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 8

İstanbul: Az bulutlu 10

İzmir: Az bulutlu 15

Adana: Az bulutlu 17

Antalya: Az bulutlu, batı kıyıları yer yer parçalı bulutlu 17

Samsun: Az bulutlu 11

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 10

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu -2

Diyarbakır: Az bulutlu 11

Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2021, 09:10