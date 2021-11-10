Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 83’üncü yıl dönümünde Taksim’de anıldı

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 83’üncü yıl dönümünde Taksim’de düzenlenen törenle anıldı. Törenin ardından fotoğraf çekilen CHP’li bir gruba tepki gösteren vatandaş, "Atatürk diyemiyorlar. CHP bu. HDP ile ortak. PKK CHP’si” dedi.

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 83’ncü yıl dönümünde Taksim Cumhuriyet Anıtı’nın bulunduğu bölgede tören düzenlendi. Törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul 1’inci Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ve vatandaşlar katıldı. Tören kapsamında Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bırakıldı. Ardından saat 9.05 i gösterdiğinde saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile beraber tören son buldu.

Törenin ardından fotoğraf çekilen CHP’li bir gruba tepki gösteren vatandaş, "Atatürk diyemiyorlar . CHP bu. HDP ile ortak PKK. PKK CHP’si” İfadelerini kullandı.

Öte yandan, vatandaşlarda, saat 9’u 5 geçe Taksim Meydanı’nan saygı duruşunda bulundu.