(Özel) Çamlıca Kulesi ile gün doğumu birleşti, kartpostallık görüntüler oluştu

İstanbul’un yeni siluetlerinden Çamlıca Kulesi’nin eşsiz görüntüsü gün doğumu ile buluştu. Geriye hayran bırakan görüntüler oluştu. Kartpostalları aratmayan o anlar havadan görüntülendi.

(Özel) Çamlıca Kulesi ile gün doğumu birleşti, kartpostallık görüntüler oluştu
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İstanbul’un yeni siluetlerinden Çamlıca Kulesi’nin eşsiz görüntüsü gün doğumu ile buluştu. Geriye hayran bırakan görüntüler oluştu. Kartpostalları aratmayan o anlar havadan görüntülendi.



Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte boğaza tutunmaya çalışan güneş hüzmeleri Çamlıca Kulesi ve Çamlıca Camii ile birleşti. İstanbul’un yeni oluşan silueti Çamlıca Kulesi gün doğumu ile buluştuğu o anlarda kendine hayran bıraktı. Bulutları kızıla boyayan güneş ışıklarının manzarasına eşlik eden Çamlıca Kulesi’nden geriye kartpostallık görüntüler kaldı. Oluşan eşsiz manzara ise havadan görüntülendi.

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