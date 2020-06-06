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(Özel) Denize giren çocuklar yasak dinlemedi

KORONA VİRÜS SALGININA KARŞI ALINAN TEDBİRLER KAPSAMINDA 18 YAŞ ALTI GENÇ VE ÇOCUKLARIN SOKAĞA ÇIKMASI KISITLANMIŞTI. ÇARŞAMBA VE CUMA GÜNLERİ 14.00 İLE 20.00 SAATLERİ ARASINDA SOKAĞA ÇIKMA İZİNLERİ OLAN ÇOCUKLARDAN BAZILARI YASAĞA UYMAYARAK ZEYTİNBURNU SAHİLİ'NE KOŞTU. YASAĞI HİÇE SAYARAK SOKAĞA ÇIKAN ÇOCUKLAR, SICAK HAVAYI FIRSAT BİLEREK SAHİLDE DENİZE GİRDİ. MASKE TAKMAYAN ÇOCUKLARIN SOSYAL MESAFE KURALLARINA UYMADIĞI GÖZLENDİ.

(Özel) Denize giren çocuklar yasak dinlemedi

Zeytinburnu sahilinde denize giren çocuklar, yasak dinlemedi. Yasağa uymadığı için daha önce ceza ödediğini söyleyen bir çocuk, “Para havadan geliyor bana” dedi.

Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 18 yaş altı genç ve çocukların sokağa çıkması kısıtlanmıştı. Çarşamba ve Cuma günleri 14.00 ile 20.00 saatleri arasında sokağa çıkma izinleri olan çocuklardan bazıları yasağa uymayarak Zeytinburnu Sahili’ne koştu. Yasağı hiçe sayarak sokağa çıkan çocuklar, sıcak havayı fırsat bilerek sahilde denize girdi. Maske takmayan çocukların sosyal mesafe kurallarına uymadığı gözlendi.

Öte yandan, 1 Haziran itibariyle başlayan normalleşme süreci kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasıyla Zeytinburnu Sahili’ne gelen vatandaşlar ve denize giren çocuklar havadan görüntülendi.

“Ne kadar çoluk çocuk varsa hepsi burada”

Sahildeki kalabalıktan duyduğu rahatsızlığı dile getiren Nahizar Sümer, “Sahilde iğne atsan yere düşmez. Burada olanların hepsi 18 yaş altı. Ne kadar çoluk çocuk varsa hepsi burada.Denize giriyorlar. Çırılçıplak hepsi birbirinin içinde. Piknikte yerlere uzanmışlar. Daha ne olsun. Nasıl bitecek bu. 155’İ aradık. İlgilenen kimse olmadı. Buranın görevlisi de aradı. Trafik polisine gittik. Söyledik. Vatandaşlık görevimizi yapıyoruz” dedi.

“Para havadan geliyor bana”

Gazetecilerin 18 yaş altı sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili sorusuna alaycı dille karşılık veren bir çocuk, “Yüzüyoruz. Yasak değil. 17 yaşındayım. 3 bin 150 TL ceza yedim. Sıkıntı yok. Para havadan geliyor bana” dedi.

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