banner3088

(Özel) İstanbul’un uydudan görülen ilk grafitisi havadan görüntülendi

BEYKOZ’DA İKİ GENÇ GRAFİTİ SANATINA DİKKAT ÇEKMEK İÇİN BOĞAZ'IN EN GÜZEL KOYLARINDAN ÇUBUKLU'DAKİ ESKİ PETROL DOLUM TESİSLERİNİN ÜZERİNE GRAFİTİ SANATIYLA ÇİZİM GERÇEKLEŞTİRDİ. GRAFİTİ SANATININ UYDU HARİTASINDA GÖRÜLMESİ DİKKAT ÇEKTİ. ÇİZİLEN GRAFİTİ SANATI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.

(Özel) İstanbul’un uydudan görülen ilk grafitisi havadan görüntülendi

Beykoz’da iki genç Grafiti sanatına dikkat çekmek için Boğaz’ın en güzel koylarından Çubuklu’daki eski petrol dolum tesislerinin üzerine grafiti sanatıyla çizim gerçekleştirdi. Grafiti sanatının uydu haritasında görülmesi dikkat çekti. Çizilen grafiti sanatı havadan görüntülendi.

Beykoz’da iki genç geçtiğimiz yıl Boğaz’ın en güzel koylarından Çubuklu’daki eski petrol dolum tesislerinin üzerine grafiti sanatıyla çizim gerçekleştirdi. Çizimlerinde “cheksparow” ve “caseclassico” takma adlarının bir kısmını çizen gençler grafiti sanatına dikkat çekerek farkındalık oluşturmak istedi. Google’nin her yıl yenilenen uydu haritasıyla çizilen grafiti sanatı uydudan görülmeye başladı.

Beykoz Belediyesi sosyal medya hesaplarından, Çubuklu’daki petrol tesislerine ait bölgeye kendi takma adlarının bir kısmını yazan sanatçıların grafiti çalışması sonrası fotoğraflarını paylaştı.

Öte yandan, paylaşımda, "Beykoz’da görülecek çok şey var. Mesela, Türkiye’nin uydudan gözüken tek grafitisi" ifadeleri kullanılarak, bazı fotoğraflara yer verildi. Çizilen grafiti sanatı drone ile havadan görüntülendi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
(Özel) Asker uğurlamasından şok görüntüler
(Özel) Asker uğurlamasından şok görüntüler
  1. ASAYİŞ

banner3205

banner3196

banner3552

banner3212