(Özel) İstanbul’un uydudan görülen ilk grafitisi havadan görüntülendi

Beykoz’da iki genç Grafiti sanatına dikkat çekmek için Boğaz’ın en güzel koylarından Çubuklu’daki eski petrol dolum tesislerinin üzerine grafiti sanatıyla çizim gerçekleştirdi. Grafiti sanatının uydu haritasında görülmesi dikkat çekti. Çizilen grafiti sanatı havadan görüntülendi.
Beykoz Belediyesi sosyal medya hesaplarından, Çubuklu’daki petrol tesislerine ait bölgeye kendi takma adlarının bir kısmını yazan sanatçıların grafiti çalışması sonrası fotoğraflarını paylaştı.
Öte yandan, paylaşımda, "Beykoz’da görülecek çok şey var. Mesela, Türkiye’nin uydudan gözüken tek grafitisi" ifadeleri kullanılarak, bazı fotoğraflara yer verildi. Çizilen grafiti sanatı drone ile havadan görüntülendi.