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(Özel) Kuzey Marmara Otoyolu’nun 7’nci kesimi havadan görüntülendi

Kuzey Marmara Otoyolu’nun 7’nci kesimi Hasdal Kavşağı-Habibler Kavşağı arasındaki 10 kilometrelik kesimdeki çalışmalar tamamlandı. Projenin tamamlanmasıyla açılışa hazır olan son kısım drone ile havadan görüntülendi.

(Özel) Kuzey Marmara Otoyolu’nun 7’nci kesimi havadan görüntülendi
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Kuzey Marmara Otoyolu’nun 7’nci kesimi Hasdal Kavşağı-Habibler Kavşağı arasındaki 10 kilometrelik kesimdeki çalışmalar tamamlandı. Projenin tamamlanmasıyla açılışa hazır olan son kısım drone ile havadan görüntülendi.

Kuzey Marmara Otoyolu’nun son kesimi olan 7’nci kesim, Hasdal Kavşağı-Habibler Kavşağı’ndaki çalışmalar tamamlandı. 10 kilometre ve çift tüp kesintisiz olarak, 4 bin 4 metre ile İstanbul’un en uzun tüneli olma özelliğine sahip olan tüneller akıllı ulaşım sistemleri ile donatıldı. Açılışa hazır olan ve dünyanın en geniş tünelleri arasında yer alan Sultangazi-Cebeci tünelinin de son hali ise drone ile havadan görüntülendi. Kuzey Marmara Otoyolu projesi Kınalı’dan Akyazı’ya kadar olan 400 kilometrelik kesiminin toplam maliyeti 8 milyar dolar, 7’nci kesimin maliyeti ise 5 milyar 200 milyon TL mal oldu.
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