banner3088

(Özel) Maskesiz ve sosyal mesafesiz düğün kamerada

GAZİOSMANPAŞA’DA MASKESİZ VE SOSYAL MESAFESİZ DÜĞÜN KAMERADA

(Özel) Maskesiz ve sosyal mesafesiz düğün kamerada

Gaziosmanpaşa’da mahallede düğün eğlencesi yapan bir grup, yeni tip korona virüs salgını ile mücadele kapsamında alınan maske takma zorunluluğu ve sosyal mesafe kuralını hiçe saydı. Eğlenceye katılanların kuralları umursamadan halay çektiği anlar kameraya yansıdı.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs salgını ile mücadele devam ederken, yaz ayının gelmesiyle birlikte düğün sezonu da açıldı. Yetkililer salgının yayılmaması adına düğünlerin bazı kurallar çerçevesinde yapılması kararı aldı. Gaziosmanpaşa’da kameralara yansıyan görüntülerde vatandaşların kuralları hiçe saydığı görüldü. Mahallede yapılan düğünde eğlenceye katılan vatandaşların maske takma zorunluluğu ve sosyal mesafe kuralına uymaması dikkat çekti. Eğlenceye katılanların kuralları umursamadan halay çektiği anlar kameraya yansıdı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Esenler’de sokak hayvanları mamamatik ile besleniyor
Esenler’de sokak hayvanları mamamatik ile besleniyor
  1. GENEL

banner3205

banner3196

banner3552

banner3211