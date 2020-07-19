Dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs salgını ile mücadele devam ederken, yaz ayının gelmesiyle birlikte düğün sezonu da açıldı. Yetkililer salgının yayılmaması adına düğünlerin bazı kurallar çerçevesinde yapılması kararı aldı. Gaziosmanpaşa’da kameralara yansıyan görüntülerde vatandaşların kuralları hiçe saydığı görüldü. Mahallede yapılan düğünde eğlenceye katılan vatandaşların maske takma zorunluluğu ve sosyal mesafe kuralına uymaması dikkat çekti. Eğlenceye katılanların kuralları umursamadan halay çektiği anlar kameraya yansıdı.
(Özel) Maskesiz ve sosyal mesafesiz düğün kamerada
GAZİOSMANPAŞA’DA MASKESİZ VE SOSYAL MESAFESİZ DÜĞÜN KAMERADA
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