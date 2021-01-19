(ÖZEL) Tamirhanede pitbull paniği kamerada

Arnavutköy’de akşam saatlerinde bir oto tamir dükkanına aniden giren pitbull, dükkan çalışanlarını korkuttu. Karşılarında bir anda pitbull cinsi köpeği gören işçiler sağa sola kaçıştı. İşçilerin korku dolu anları işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi
“Sabahtan beri buradan ayrılmıyor”Köpeğin bir anda kapıdan içeri girdiğini söyleyen bir işçi, “Sobayı falan yıktı. Sonra arkadaşımızın biri buraya bağlamaya çalıştı. Onun elini ısırdı, ipi kopardı. Sokaktan geçen bir çocuk sağ olsun pitbullu varmış. O tuttu, biz bağladık. Böyle duruyor gördüğün gibi. Sabahtan beri buralarda, kapıdan ayrılmıyor. Sahibi de var herhalde tasması var ama durum göründüğü gibi” ifadelerini kullandı.