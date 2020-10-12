Polisten öğrencilere maskotlu "Korona virüs" uyarısı

İstanbul’da ilkokul 2, 3, 4. sınıflar, 8. ve 12. sınıflar, lise hazırlık sınıfı öğrencileri ile özel gereksinimli öğrenciler yüz yüze eğitime başladı. Okulun ilk gününde polislerin “Cesur” ismini verdikleri maskot, öğrencilere korona virüse karşı uyarılarda bulunurken, velilerin sosyal mesafeye uymadığı görüldü.

Milli Eğitim Bakanlığı yeni eğitim ve öğretim yılını 31 Ağustos’ta uzaktan eğitim ile başlatmıştı. Anaokulu ve 1. Sınıf öğrencilerin ardından, 2,3,4,8’inci sınıflar; ve 12. sınıflar da bugün yüz yüze eğitime başladı. Bu kapsamda Sarıyer’deki Süleyman Çelebi İlkokulu’na gelen öğrenciler ateşleri ölçülerek içeri alındı. Okulun ilk gününde polisler ise çocukları korona virüse karşı bilgilendirdi, maske dağıttı. Velileri, sosyal mesafe konusunda uyardı. Polislerin “Cesur” ismini verdikleri maskot ise öğrencilere uyarılarda bulundu. Maskot öğrencilerin beğenisini toplarken çocuklarını bekleyen velilerin sosyal mesafeye uymadığı o anlar dikkat çekti.

“Lütfen sosyal mesafe kurallarına uyalım”

Öğrencilere maske dağıtan polislerden bir tanesi ise, “Salgın tehlikesi devam etmekte bunun için uymamız gereken kurallarına da son derece önem veriyoruz. Çocuklarımızı okula getirirken ve götürürken kesinlikle yüzümüzden maskeyi indirmiyoruz. Çocuklarımızın el hijyenine özellikle dikkat etmelerini istiyoruz. Lütfen sosyal mesafe kurallarına uyalım” diye konuştu.

“Mesafemi koruyacağım, teneffüslerde dışarı çıkmayacağım”

Yüz yüze eğitim kapsamında bugün okuluna gelen miniklerden bir tanesi, “Çok heyecanlıyım, mesafemi koruyacağım, teneffüslerde dışarı çıkmayacağım” şeklinde konuştu.