Red Bull BC One E-Battle ile breakdans arenasını hareketlendiriyor

Dünyanın en prestijli breakdans yarışmalarından Red Bull BC One bu yıla özel olarak online bir yarışma düzenliyor ve dünya çapındaki en iyi B-Boy ve B-Girl’leri belirliyor.
Finalistler deneyimli jürinin oyları ile belirlenecek
Red Bull BC One E-Battle; 7 Ağustos itibariyle online olarak başvuruya açılacak. Katılımcılar, yarışmaya tek kişilik performanslarını gösteren videolarla başvuru yapacak. Aralarından seçilecek kazananlar; 2021 yılında gerçekleşecek Red Bull BC One Dünya Finali’nde yarışma şansına sahip olacak.