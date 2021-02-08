Silivri Belediyesi Sıfır Atık Belgesine Layık Görüldü

Silivri Belediyesi’nin Sıfır Atık Projesine yönelik çalışmaları devam ediyor. Geri dönüştürülebilir atıkları kaynağında ayırmak, yeniden ekonomiye kazandırmak ve israfı önlemek amacıyla ilçe genelinde sürdürülen projenin yanı sıra belediye hizmet binalarındaki Sıfır Atık uygulamalarına da ağırlık verildi. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün 2020 yılı faaliyetleri kapsamında Sıfır Atık Yönetim Sistemi kurularak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Sıfır Atık Belgesi için başvuruda bulunuldu. Belediyeye ait 31 hizmet binasını kapsayan uygulamaya ilişkin yapılan başvuru Sıfır Atık Yönetmeliğine uygun bulunarak belge almaya değer görüldü.

MASA ALTI ÇÖP KOVALARI KALDIRILDI

Başvuru öncesinde kurum içi personel eğitimi verilerek, bakanlık tarafından belirlenen standartlar dâhilinde web tabanlı eğitim alan 473 ofis personeli değerlendirme testine tabi tutuldu. Ayrıca atığın doğru ekipmanlara bırakılması ve kaynağında ayrıştırılmasını sağlamak amacıyla belediyenin ana bina ve diğer hizmet binalarında bulunan tüm masa altı çöp kovaları kaldırılarak koridor uzunlukları ve büyüklüklerine göre 3’lü ve çoklu toplama üniteleri oluşturuldu. Sıfır Atık Projesine yönelik uygulanan çalışmaların ardından yapılan belge başvurusu bakanlıkça değerlendirilerek uygun görüldü.

BAŞKAN YILMAZ: “ÇEVRE VE DOĞA İÇİN HASSASİYETLE ÇALIŞIYORUZ”

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Gelecek nesillere daha temiz bir çevre daha temiz bir doğa bırakmak adına çalışmalarımızı her alanda sürdürüyoruz. Bu sebeple atık konusu üzerine özellikle duruyoruz. İsrafın önlenmesi, kaynakların verimli ve tasarruflu kullanılması, ekonomiye katkı sağlaması adına uygulanan Sıfır Atık Projesini çok önemsiyoruz. Belediyemize ait tüm hizmet binalarında yaptığımız çalışmalarla Sıfır Atık Belgemizi aldık. Bu belge çevre ve doğa için verdiğimiz mücadelenin hem göstergesi hem de bir örneğidir. Projenin devamlılığı ve ilçe genelinde yaygınlaşması için de çalışmalarımızı hassasiyetle sürdüreceğiz.”