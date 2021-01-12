İşyeri su basan Ümit Şenal, “İki saatlik yağmurda işyerlerimiz bu hale geliyorsa, bir yağmur yağdığı zaman sokağımız işyerlerimiz ne hallere geliyor,İSKİ'nin çalışmasını istiyoruz. Alt yapılarımız çok çürük, yıllardır söylüyoruz. Esnaflara kulak versinler, burada mağdur olan insanlara kulak versinler. İki saatte yağan yağmur bu hale getirdi, kanallar sokaklar felç olmuş halde, yetkililerden gerekeni yapmalarını rica ediyoruz” dedi.Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2021, 22:55
Silivri’de bazı cadde, sokak ve işyerlerini su bastı
Meteorolojinin uyarılarının ardından etkisini gösteren sağanak yağış nedeniyle Silivri’de bazı cadde ve sokakları su bastı. Rögarlarda taşkınlar oluşurken, cadde üzerinde bulanan bir çok dükkan sular altında kaldı.
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